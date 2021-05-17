Поиски 32-летнего мужчины закончились трагедией

Владимир. Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

- К сожалению, Владимир найден мертвым, криминала в его смерти нет, он добровольно покинул этот мир, - рассказала подруга умершего мужчины.

Напомним, 32-летний Владимир ушел из дома в Березниках 9 мая и исчез. Обеспокоенная супруга написала заявление в полицию и самостоятельно пыталась искать мужа. К сожалению, 17 мая, стало известно, что Владимир покончил с собой.

Неравнодушных жителей Пермского края, у кого есть возможность помочь с похоронами, могут отправить средства жене Владимира Майе по номеру телефона: 8-919-442-36-77.

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