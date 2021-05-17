Волонтеры напомнили, куда обращаться пермякам, если пропал человек

Если у вас пропал близкий человек, не стоит сидеть и ждать - нужно обратиться к волонтерам. Фото: архив "КП"

Если пропал близкий человек, это всегда боль и неизвестность. Чтобы найти его, необходимо подать заявление о розыске в любом отделе полиции независимо от места жительства или исчезновения человека. И сейчас, в теплое время года, эта информация как никогда актуальна.

- Существует миф, что обращаться по поводу розыска пропавшего в полицию можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека, но это заблуждение, - объясняет руководитель Поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова. - Мы со своей командой ищем без вести пропавших людей на территории Перми и Пермского края и знаем, что чем раньше подано заявление, тем выше шанс найти человека живым. Мы всегда рады, когда кто-то готов к нам присоединиться. Помощь в поиске пропавшего человека бывает нужна разная, иногда важно даже простое распространение информации.

Для волонтеров важно, чтобы как можно больше людей знали об этом отряде. Если у вас пропал близкий человек, не стоит сидеть и ждать, сложа руки, а нужно обратиться к волонтерам.