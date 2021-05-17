В Перми во время пожара в доме взорвался газовый баллон

Пожар в доме в Кировском районе. Фото: Кадр видео "Подслушано Пермь".

В Перми 16 марта произошел пожар в Кировском районе. Около 18 часов по улице 4-й Пятилетки, 15/2 загорелся частный одноэтажный кирпичный дом. Площадь дома примерно 225 м². Хозяева - два человека эвакуировались сами до прибытия подразделений. По информации источника, во время пожара пострадал 64-летний мужчина. С ожогами 1-3 степени, на площади тела 15-20% он госпитализирован в ожоговое отделение больницы.

По словам очевидцев, в доме взорвался газовый баллон, еще 7 баллонов было эвакуировано.

- Сообщение поступило в 17.52, на месте работали 9 единиц техники 13 личного состава, причины пожара устанавливаются, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.