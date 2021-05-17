В Перми разместили петицию с требованием передать городу школу в ЖК «Арсенал»

Так жилой комплекс выглядел в эскизе. Фото: архив КП.

На портале change.org начался сбор подписей под обращением к губернатору Дмитрию Махонину и мэру Перми Алексею Демкину с просьбой добиться от владельца холдинга «Сатурн – Р» Александра Репина передачи школы в ЖК «Арсенал» городу.

Разместил петицию пермяк Александр Петров.

- Выбирая для себя квартиры, жители интересовались в первую очередь теми жилыми комплексами, где были запланированы детские сады и школы, хорошие дороги, чистые и зеленые дворы с детскими площадками, - пишет он. - Жителям ЖК «Арсенал» обещали, что им построят не только дома, но и все эти нужные каждому человеку объекты. Обещания были задокументированы – в 2018 году было подписано соглашение между Администрацией Перми и «Сатурн-Р» о строительстве и передаче школы на 1 225 мест с помещением для детского сада на 75 мест на территории нашего микрорайона Красные казармы. Но в июне 2020 года владелец холдинга «Сатурн-Р» А.А. Репин отказался передавать Перми школу. Сейчас уже построенная и полностью готовая школа со стадионом и встроенным детским садом по-прежнему закрыты.

В ЖК «Арсенал» около 10 тыс. жителей. У детей должно быть право учиться рядом с домом.

Обещания Александра Репина были задокументированы – в 2018 году было подписано соглашение между Администрацией Перми и «Сатурн-Р» о строительстве и передаче школы на 1 225 мест с помещением для детского сада на 75 мест на территории нашего микрорайона Красные казармы. Но застройщик нас всех просто обманул. В июне 2020 года владелец холдинга «Сатурн-Р» А.А. Репин отказался передавать Перми школу. Сейчас уже построенная и полностью готовая школа со стадионом и встроенным детским садом по-прежнему закрыты.