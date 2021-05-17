Ледяные шарики размером с горошину: в Пермском крае прошел град

В Пермском крае выпал град. Фото: Вероника Штербец.

Уральская погода капризна и изменчива, как ветреная женщина. Знойная жара может в одночасье смениться холодами с порывистым ветром, ливнями и грозой. Что произошло 16 мая в поселке Керчевский Чердынского района. Пока в большинстве городов региона местные жители спасались от изнуряющей жары в поселке пробушевали первые грозы, которые принесли с собой даже град.

- Град был размером с большую горошину, - рассказала «КП» Вероника Штербец. - Но шел он буквально несколько минут, а потом начался дождь и прогремела гроза.