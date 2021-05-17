В Перми сгорел пассажирский автобус

В Закамске сгорел автобус. Фото: ВКонтакте "Мой город Пермь".

В Перми 17 мая на улице Ушакова (Кировский район) произошел пожар в городском автобусе. В паблике ВКонтакте "Мой город Пермь" очевидцы сообщают, что загорелая автобус маршрута № 15. Из автобуса самостоятельно вышли 90 пассажиров.

- Сообщение о возгорании поступило в 12.56, на место выехали несколько пожарных машин, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - По прибытие пожарных на место, автобус был охвачен огнем. В тушении принимали участие 8 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.