В рамках Экологических акций к Зеленому марафону Сотрудники СберБанка Пермского края посадили более 10 000 елей

Фото: Сбер

Сотрудники Пермского отделения ПАО Сбербанк вышли на экологический субботник в рамках подготовки к «Зеленому марафону» и акции «Лес Живи».

В рамках акции была оказана помощь Пригородному участковому лесничеству г. Березники и Рождественскому участковому лесничеству п. Юго-Камский – волонтеры СберБанка посадили более 10 000 саженцев елей.

Виталий Казарбин, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк как социально ответственная организация всегда поддерживает экологические инициативы администраций районов и городов Пермского края, общественников в благоустройстве территорий, создании благоприятных и комфортных условий для проживания жителей Прикамья. Зеленые насаждения являются естественными «легкими» нашего Края, поэтому так важно поддерживать их экосистему и чистоту».

Фото: Сбер

СберБанк в девятый раз проводит "Зеленый Марафон". В этом году он состоится 5 июня и будет посвящен Дню Эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды (ООН). Старт главному забегу в Перми будет дан на Городской эспланаде.

Профессиональным спортсменам и любителям будет предложены дистанции: 4,2 км и 10 км. Кроме того, организаторы обещают детские забеги и отдельную дистанцию для поклонников скандинавской ходьбы. Участие в марафоне бесплатное. Для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и спортивно-развлекательные активности, экологические и благотворительные акции.

Регистрация продлится до 28 мая на сайте.

Организатором "Зеленого марафона" вместе со Сбером также выступает Зеленое движение России "ЭКА". Партнер проекта - благотворительный фонд "Вклад в будущее".