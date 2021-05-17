«Меня никто не крал». Девушка, которую супруг объявил в розыск, рассказала о своем исчезновении

Ольга Черкасова сообщила, что с ней все в порядке.

С 30-летней Ольгой, которую супруг объявил в розыск, все в порядке. Она вышла на связь и рассказала корреспонденту «КП», что ее никто не удерживает.

- Со мной все в порядке, меня никто не крал, - говорит Ольга. – Я добровольно уехала из дома. У нас с мужем произошел конфликт, он меня чуть не задушил, поэтому я собралась и уехала. Я не буду говорить, где сейчас нахожусь. Со мной уже связались сотрудники полиции, я им все рассказала.

Мама Ольги живет в Архангельске и сильно переживает за дочь.

- Я сегодня утром разговаривала с Олей, - говорит Ирина, мама девушки. – У нее был нормальный голос, сказала, что с ней все нормально.

Напомним, об исчезновении Ольги сообщил ее супруг, Александр. Он рассказал, что Ольга пропала, пока он спал. Якобы, ее увезли из Перми неизвестные люди, предположительно на автомобиле Opel Astra черного цвета. По данным геолокации она может находиться в поселке Частые в Пермском крае. Сегодня днем он планировал отправиться на ее поиски. По словам Александра, он обращался в полицию, но там ему сообщили, что заявление примут, если в течении трех суток девушка не выйдет на связь.