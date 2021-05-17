В Перми автобус №88 изменит маршрут. Фото: Василий Вахрин

В Перми автобусный маршрут №88 временно изменит путь следования. Произойдет это с 22 мая по 3 июля. По улице Дзержинского проводится ремонт трамвайный путей и тоннеля, вскоре он будет полностью закрыт, в целях безопасности и ускорения сроков ремонта.

Автобус №88 в прямом и обратном направлениях будет идти от «станции «Пермь-2» - Завод профнастила». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на конечном остановочном пункте «Завод профнастила».