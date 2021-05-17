«Уралкалий» укрепил свои позиции в рейтинге кредитоспособности агентства «Эксперт РА»

Фото: «Уралкалий»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО «Уралкалий» по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне ruA+. Ранее эксперты оценивали кредитоспособность компании на уровне ruA. Прогноз по рейтингу – стабильный. Бизнес-профиль компании оценивается агентством на достаточно высоком уровне. Отрасль производства минеральных удобрений была признана многими странами как системно значимая для обеспечения населения продовольствием в период пандемии, благодаря чему удалось сохранить цепочки поставок, что оказывает поддержку уровню рейтинга.

Неблагоприятная ценовая конъюнктура 2020 года была скомпенсирована ростом объемов продаж (+30% к объемам 2019 года), в том числе за счет реализации товарных остатков в регионах присутствия. Таким образом, несмотря на высокую ценовую неопределенность на рынке калийных удобрений и цикличность отрасли, компании удалось сохранить размер выручки на сопоставимом с прошлым годом уровне – 2,7 млрд долларов США при 2,8 млрд долларов США годом ранее.

Наращиванию объемов продаж способствовала ценовая доступность и рост маржинальности для производителей сельскохозяйственной продукции, а также высокий мировой спрос на калийные удобрения, обеспеченный благоприятными погодными условиями. Агентство позитивно оценивает относительно низкую денежную себестоимость реализованной продукции на тонну калия, обеспечивающую конкурентоспособность производимых калийных удобрений в сравнении с другими компаниями в отрасли, что обеспечивает определенный запас прочности при негативных ценовых трендах на рынке минеральных удобрений. В 2020 году денежные затраты компании на тонну калия составили около 41 доллара США за тонну, снизившись с уровней в 44 доллара США за тонну из-за девальвации рубля.

Фото: «Уралкалий»

По сравнению с отчетным периодом капитальные затраты в 2021 году планируется увеличить на 29%. При этом агентство отмечает, что у компании имеется определенная степень гибкости в программе капитальных затрат и в объемах распределяемых дивидендов. Вместе с этим агентство допускает, что, начиная с 2022 года, компания может возобновить дивидендные выплаты при благоприятной конъюнктуре рынка. Прогнозная ликвидность компании оценивается умеренно позитивно: по расчетам агентства на горизонте 12 месяцев операционный денежный поток компании и остаток денежных средств будут достаточны для обеспечения поддерживающих капитальных затрат, расходов по обслуживанию и погашению долга и дивидендных платежей. По данным консолидированной отчетности компании по МСФО активы компании на отчетную дату составляли 8,6 млрд долларов США, капитал составил 1,7 млрд долларов США. Выручка за 2020 год составила 2,7 млрд долларов США.