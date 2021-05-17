«Увезли на машине». В Пермском крае пропала 30-летняя девушка

В Пермском крае пропала 30-летняя Ольга Черкасова.

В Перми родственники ищут 30-летнюю Ольгу. Она пропала 16 мая. Сообщается, что в 13.00 ее увезли из Перми неизвестные люди, предположительно на автомобиле Opel Astra черного цвета, 159 регион.

- В 17.00 по данным геолокации перемещение закончилось в поселке Частые, - сообщает муж девушки. - В 23.00 у девушки выключили телефон. 16 мая с 20.00 до 3.00 были произведены предварительные поиски и обход местности, к сожалению, без результата. 17 мая после обеда поиски будут продолжены. Будем ходить по всей местности и домам, в том числе дачным, будем раздавать листовки. Обращаемся ко всем неравнодушным, кто может самостоятельно либо вместе с нами помочь в поисках Ольги.

Телефоны для связи с родственниками: 89922201077 - Александр (муж), 89506600014 - Ирина (мама), 89027098975 - Дмитрий (брат).