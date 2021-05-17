На реке Мулянке в Перми пострадал мужчина

В Перми во время купания пострадал мужчина. Фото: архив "КП"

В Перми 16 мая на реке Мулянке произошел несчастный случай. В районе дома № 4а, по улице Отдыха, ныряя в воду, 35-летий мужчина, получил травму живота. Ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Они госпитализировали его в больницу.

Напомним, это уже не первый случай травмирования на воде в Перми. В субботу, 15 мая, во время купания на пляже рядом с Камской ГЭС молодой человек сломал позвоночник. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.