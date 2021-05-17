В Перми запретили продажу алкоголя 22 мая и 1 июня

В Перми запретили продажу алкоголя в день последних звонков. Фото: Алексей Метелкин

Власти Перми сообщают, что 22 мая, в день окончания учебного года, в городе будет запрещена розничная продажа алкоголя. На этот день у выпускников запланированы последние звонки. Это же постановление будет действовать 1 июня в День защиты детей.

Нарушителям грозят штрафы. За торговлю алкоголем в эти дни предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц - от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.