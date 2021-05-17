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Общество17 мая 2021 6:42

Прогноз погоды на 17 мая в Пермском крае: Аномальная жара продолжается

Термометр покажет не меньше + 29 градусов
Анна Маркова
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В Пермском крае продолжается аномально теплый май.

В Пермском крае продолжается аномально теплый май.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае продолжается аномально теплый май. Температурные рекорды погодой уже были поставлены в минувшие выходные. Сегодня 17 мая в Пермском крае тоже будет жарко.

По данным специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный, днем западный 7-12 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 14–19º, при прояснениях до 9º, днем 26–31º.