В Пермском крае коронавирус выявили в 14 территориях за сутки

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 95 жителей в 14 территориях за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 95 жителей в 14 территориях за сутки.

Больше всего положительных тестов получили жители Перми – 63 случая, 14 – в Чайковском округе. В Большесосновском районе и Лысьвенском округе по 3 заболевших. По два случая в Березниках и Октябрьском округе.

По одному - в Пермском районе, Ординском, Уинском, Добрянском, Сивинском, Суксунском, Бардымском и Чернушинском округах.

С начала пандемии в Пермском крае коронавирус выявили у 56 011 прикамцев.