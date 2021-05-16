В Пермском крае окончены поиски 29-летнего молодого человека

Алексей. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Найден, жив, проси снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда Регион 59 к записи пропавшем 29-летнем Алексее.

Напомним, 29-летний Алексей пропал 15 мая. В этот день он уехал на велосипеде из деревни Туясы Березовского округа в Кунгур и исчез. С тех пор его искали взволнованные родственники, полицейские и волонтеры. К счастью, 16 мая, молодого человека нашли. Где все это время он пропадал, не сообщается.

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