Водитель в тяжелом состоянии: жительница Кунгура ищет очевидцев аварии на трассе Пермь - Екатеринбург

Машина пострадавшего водителя. Фото предоставлено супругой мужчины

Жительница Кунгура Анна ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал ее муж. Как рассказала женщина, авария произошла на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург у остановки "Отворот на Сухую речку".

В среду, 12 мая, около 20.50 рядом с автозаправкой 27-летний летний супруг Анны на "Ладе Приоре" столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель "Лады" получил серьезные травмы, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

- Муж ехал по главной дороге, - рассказывает Анна. - Фура выезжала из-за поворота и должна была пропустить машину супруга, но, по словам очевидцев, она резко выскочила и произошло столкновение. Видеорегистратора у нас не было, а у водителя грузовика он чудесным образом исчез.Сейчас водитель фуры признает свою вину, но что будет на суде - неизвестно. Поэтому я ищу видео аварии.

Место ДТП. Фото предоставлено супругой пострдавщего водителя

Всех, у кого-то сохранилась запись аварии с видеорегистратора, или тех, кто был свидетелем произошедшего, Анна просит писать ей на страницу ВКонтакте или звонить по телефону 8-909-107-38-01.