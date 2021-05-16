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В воскресенье, 16 мая, на улице Парковая в деревне Ванюки в Пермском районе произошел серьезный пожар.

- Сообщение о загорание хаотично расположенных строений поступило в 16.40. На момент прибытия первого подразделения происходило горение деревянных сооружений. Площадь пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет. К реагированию на пожар привлечены 47 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 34 человека и 8 единиц техники. Угроза распространения пламени на жилые строения отсутствует. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю.