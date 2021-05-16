Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 14 территориях Пермского края

Фото: permkrai

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заболели 95 жителей региона. Новые заболевшие выявлены в 14 территориях.

Традиционно больше всего заболевших в Перми - 63 человека. На втором месте по заболеваемости Чайковский, где COVID-19 диагностировали у 14 человек. В Большесосновском районе и Лысьве коронавирусом заболели по 3 человека. По два случая COVID-19 выявлено в Березниках и Октябрьском округе.

По одному заболевшему зафиксировано – в Пермском районе, Ординском, Уинском, Добрянском, Сивинском, Суксунском, Бардымском и Чернушинском округах.

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на 16 мая подтверждено 56 011 случаев заражения коронавирусом.