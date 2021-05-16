В Пермском крае неделю ищут 32-летнего мужчину

Владимир Калинин. Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

В Пермском крае уже неделю ищут 32-летнего Владимира Калинина. Мужчина ушел из дома в Березниках 9 мая и исчез. Жена Владимира рассказала, что раньше Владимир никогда не пропадал.

- До 12 мая на его сотовый еще проходили звонки, но он не брал трубку, а сейчас при звонке сразу срабатывает автоответчик, - рассказывает супруга пропавшего Мая. - Мы обзвонили всех его друзей и родственников как в Березниках, так и в близлежащих городах - Кизеле, Губахе, Александровске, но ни у кого он не появлялся. Написали заявление в полицию, продолжаем искать своими силами, но пока безрезультатно.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Владимира, Мая просит сообщать ей по телефону 8-919-442-36-77.

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