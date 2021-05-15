Услышала в трубку, как умирает муж: В Перми обнаружили погибшим мужчину

В Перми спасатели помогли открыть дверь, где был обнаружен погибший мужчина. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Перми в одной из семей произошла трагическая ситуация. Днем, 14 мая, женщина позвонила по телефону своему мужу, как вдруг он неожиданно захрипел в трубку и связь прервалась. 42-летний мужчина страдал повышенным артериальным давлением, а также были проблемы с сердцем. Супруга почувствовав неладное, помчалась домой. Около получаса женщине потребовалось, чтобы оказаться в квартире.

К несчастью, муж закрыл дверь изнутри и на стуки не реагировал. По информации источника, женщина вызвала спасателей, чтобы вскрыть дверь. Они приехали на вызов и открыли квартиру. Худшие опасения оправдались, мужчину нашли погибшим. Точные причины смерти предстоит выяснить экспертам. На место были вызваны сотрудники полиции.