Пермяки могут пожаловаться на захваченные береговые полосы, позвонив на «горячую линию»

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам закрытых берегов. Фото: архив "КП"

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию». Поводом позвонить на нее могут быть вопросу, связанные с ограничениям к береговым линиям, которые находятся в общем доступе. Это касается территорий Перми, Краснокамского городского округа и Пермского муниципального района.

- Если жители видят, что свободный доступ к водным объектам общего пользования: рекам, озерам, прудам и их берегам невозможен из-за пирсов, заборов, сараев и других объектов или берега загрязнены, звоните на «горячую линию», - говорят Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Принимать звонки будут с 17 по 21 мая по номерам: 208-78-62, 237-56-30, 237-57-72. Поступившая информация станет поводом для проведения проверок.