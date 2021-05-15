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Общество15 мая 2021 10:01

Пермяки могут пожаловаться на захваченные береговые полосы, позвонив на «горячую линию»

Прокуратура проведет ее на следующей неделе
Анна Маркова
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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам закрытых берегов.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам закрытых берегов.

Фото: архив "КП"

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию». Поводом позвонить на нее могут быть вопросу, связанные с ограничениям к береговым линиям, которые находятся в общем доступе. Это касается территорий Перми, Краснокамского городского округа и Пермского муниципального района.

- Если жители видят, что свободный доступ к водным объектам общего пользования: рекам, озерам, прудам и их берегам невозможен из-за пирсов, заборов, сараев и других объектов или берега загрязнены, звоните на «горячую линию», - говорят Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Принимать звонки будут с 17 по 21 мая по номерам: 208-78-62, 237-56-30, 237-57-72. Поступившая информация станет поводом для проведения проверок.