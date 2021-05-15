В Пермском крае окончены поиски глухонемой девочки

Поиски девушки в Пермском крае окончены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАрлет» в Пермском крае сообщают, 14-летняя Елена Иванова найдена, жива.

Елена плохо говорит, плохо слышит и общается жестами. Она пропала 13 мая в поселке Билимбай Свердловской области, предполагалось, что может находиться в Пермском крае. Она шла по трассе Екатеринбург - Пермь. Где конкретно была девушка, не сообщается.

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