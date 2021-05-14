Пермские лукойловцы завоевали сразу две награды всероссийского конкурса корпоративных музеев

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

За неделю до профессионального праздника пермяки вернулись домой с победой сразу в двух номинациях – лучшими в стране признаны виртуальные экскурсии и обновленная экспозиция Музея Пермской нефти. В конкурсе, проходившем в конце апреля в Санкт-Петербурге, соревновались 62 корпоративных музея из 37 городов России.

Диплом за первое место в номинации «Лучшая экскурсионная программа» вручили руководителю пресс-службы ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Алексею Меркулову. Он представил телепроект «Эра Пермской нефти: виртуальные экскурсии», реализованный совместно ГТРК Пермь. Виртуальные экскурсии были запущены во время режима самоизоляции. В результате жители Прикамья в удаленном формате смогли увидеть музейную экспозицию после масштабной реновации, проведенной в год 90-летия Пермской нефти. Для тех, кто еще не знаком с проектом, материалы размещены в социальных сетях или на канале YouTube.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

В номинации «Новая экспозиция» - за презентацию обновленного музея -статуэтку конкурса и диплом за первое место получила Александра Накарякова, куратор музея. Кроме того, организаторы и эксперты форума выразили благодарность бессменному руководителю Музея Пермской нефти Алексею Нерослову.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Музей Пермской нефти - современное интерактивное пространство, где собраны самые интересные и важные для пермской нефтянки реликвии. В фонде музея 10 тысяч единиц хранения, среди которых уникальные фотографии и подлинные документы, макеты и реконструкции оборудования, личные вещи прославленных нефтяников, коллекции ведомственных наград, а также образцы нефти и керна.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Наград конкурса также удостоены корпоративные музеи ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза, ЛУКОЙЛ-КОМИ и павильон «Нефть» на ВДНХ.