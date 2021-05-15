В полиции рассказали подробности о потерявшемся мальчике в Перми

Мальчика обнаружили одного на улице Ким, 75. Фото: Эдуард Караваев.

В Перми нашлись родители мальчика, которого 14 мая прохожие заметили одного на улице Ким в Мотовилихинском районе. Напомним, малыш вел себя растерянно, взрослые почувствовали, что ему нужна помощь.

- На вид ему 2-3 года, он ничего не говорил, не мог объяснить, ни где живет, ни откуда ушел, - говорит Эдуард Караваев. - Мы вызвали полицейских, они приехали и его забрали.

В полиции рассказали, что когда мальчика привезли в отдел, практически сразу же поступило сообщение от папы мальчика. Он рассказал, что ребенка потеряла бабушка, когда была с ним на прогулке.

- Ребенок находился один непродолжительное время, - говорят в ГУ МВД по Пермскому краю. – Затем его заметили прохожие и позвонили в правоохранительные органы. Сотрудники незамедлительно выехали на место и доставили ребенка в отдел полиции, откуда его забрали родители. Проверка по данному факту продолжается.

Напомним, днем ранее похожая ситуация произошла в Кировском районе, там бабушка потеряла 7-летнего внука, который катался на самокате.

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