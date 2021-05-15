Коронавирусную инфекцию обнаружили в 14 территориях за сутки

Всего в Пермском крае подтверждено 55 820 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 97 жителей в 14 территориях. В Роспотребнадзоре называют территории, где обнаружено больше всего заболевши. Традиционно – это Пермь, здесь за сутки 58 заболевших Чайковский округ – 11 случаев. В Березниках 7, в Большесосновском районе – 5.

В Юсьвинском и Соликамском округах по 3 заболевших. По два случая в Чусовском и Сивинском округах.

По одному в Кунгуре, Пермском районе, Верещагинском, Осинском, Березовском и Ординском округах.

Всего в Пермском крае подтверждено 55 820 случаев коронавирусной инфекции.