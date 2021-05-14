«Нужна помощь водителей, едущих по трассе Екатеринбург - Пермь». Волонтеры ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Елена Иванова. Фото: "ДПСО" ПРОРЫВ"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» просят помощи в поисках пропавшей 14-летней Елены Ивановой.

Елена пропала 13 мая в поселке Билимбай Свердловской области. Как сообщают волонтеры, несовершеннолетняя может находиться в Пермском крае. Волонтерам нужна помощь водителей, следующих по трассе Екатеринбург - Пермь.

Приметы:

Рост 155-160 см, плотного телосложения, черные короткие волосы, карие глаза. Была одета в розовую футболку, черную юбку, черные с белыми полосками кроссовки.

Особые приметы: плохо говорит, плохо слышит. Общается жестами. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой , просят обращаться по телефонам: +73439 64-82-21, 8-900-044-02-20 или 102.

UPD: Руководитель отряда ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» Ксения Макарова сообщила, что Елену высадили в поселке Солдатка Свердловской области, и пошла пешком по трассе в направлении в Пермь.

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