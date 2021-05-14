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Происшествия14 мая 2021 19:41

В Пермском крае мужчина четыре года насиловал дочь своей сожительницы

Его отправили в колонию на 20 лет и 6 месяцев
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: Василий Вахрин

С января 2016 года по февраль 2020 года 42-летний житель Чернушки насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, пока той не было дома. Когда обо всем узнали полицейские мужчину задержали и вскоре осудили.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

ЧП