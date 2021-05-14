В Перми на две ночи перекроют центр города

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Ночью 15 и 22 мая в Перми будет ограничено движение на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В субботу, 15 мая, с 00:00 до 06:00 перекроют нечетную сторону проспекта на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина. Ночью субботы, 22 мая, в то же время, на этом же участке перекроют четную сторону. В департаменте дорог и благоустройства пояснили, что во время перекрытия будет проводиться капитальный ремонт Комсомольского проспекта.

- Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Справка

Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к этому моменту будет отремонтирована проезжая часть и бульвар, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. На тротуарах и бульварной части проспекта будут смонтированы люки в зверином стиле – на них размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Часть Комсомольского проспекта уже оборудована такими люками.