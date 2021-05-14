В Пермском крае начнет работать поддержанная Президентом идея «Единой России» о кешбэке на летний отдых детей

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В марте 2021 года партия «Единая Россия» выступила с предложением ввести в стране кешбэк на летний отдых детей. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу политической партии и во время апрельского послания Федеральному собранию глава государства предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха при оплате картой «Мир».

«Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», - сказал Владимир Путин.

Ростуризм уже подготовил необходимые для реализации программы кэшбэка документы.

«В этом вопросе «Единая Россия» плотно взаимодействует с правительством и следит, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят вернуть часть денег за путевки в детские лагеря. А организации, которые занимаются отдыхом, в ожидании требований со стороны исполнительной власти. Им нужно внести необходимые изменения в документы, чтобы принять участие в программе», - пояснила первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии «Единая Россия» Ольга Окунева.

По мнению председателя движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая, туристический кешбэк для детей будет пользоваться огромным спросом у россиян.

«Это весьма актуальная мера поддержки. Родители ждут появления списка лагерей, чтобы понимать, куда отправить своих детей. Хочется получить не просто финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь, что он уже проверен и безопасен», - сказала Татьяна Буцкая.

Лагеря Пермского края с конца апреля ведут работу по созданию всех необходимых технических условий для подключения к программе.

«В программе добровольно могут принять участие детские стационарные лагеря, которые включены в список организаций отдыха детей и их оздоровления, туроператоры, которые зарегистрированы в Едином федеральном реестре, и продают путевки в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления и электронные системы агрегаторов путевок в детские лагеря», - сообщают в Ассоциации детских лагерей Пермского края.

Также, Владимир Путин предложил продлить действие программы «взрослого» туристического кешбэка на туры по России в размере 20% от стоимости путевки, а позже включил его в список поручений по итогам послания.