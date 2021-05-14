«Мама найдись!» В Перми ищут родителей маленького мальчика

Фото: Эдуард Караев

В Перми на улице Ким, 75 прохожие заметили ребенка, одиноко шагающего по улице.

- Видимо, он долго пробыл на улице, у него все лицо было красное, - говорит благотворитель Эдуард Караваев. - Мы почувствовали, что он потерялся. Ему около 2-3 лет, но он ничего не говорит, не может объяснить, ни где живет, ни откуда ушел. Скорее всего, он сбежал из садика. Мы вызвали полицейских, они приехали и его забрали.

Сейчас мальчик находится в отделении полиции Мотовилихинского района.

- Здоровью ребенка ничего не угрожает, сейчас устанавливаются его законные представители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Всем, кто узнал на фото мальчика, просят звонить по телефону 102.

В комментариях к записи пермяки обсуждают произошедшее:

«Чистенький такой. Одет аккуратно. Может быть, в торговом центре родители? Ищут, наверно, тоже, с ума сходят. Напишите, когда будет известно, что с мальчиком, нашлись ли родители?», «Скорее всего, из дома ушел и потерялся», «Мама, найдись!» - пишут пермяки