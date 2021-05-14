На Пермской ТЭЦ-9 стартовали работы по капитальному ремонту основного оборудования

Фото: «Т Плюс»

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» начался капитальный ремонт котла №10 Пермской ТЭЦ-9. Цель мероприятия – повышение надежности работы агрегата и продление сроков дальнейшей безаварийной работы. Это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение жителей Индустриального, Дзержинского и Свердловского районов Перми.

На агрегате будут проводиться сверхтиповые работы: замена водяного экономайзера, фронтового и заднего экранов, а также частей газоходов и линз компенсатора. Работы выполняют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс». Капремонт по плану должен завершится 17 сентября 2021 года.

Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Сегодня это самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс». В 2019 году станция прошла отбор в программу ДПМ-2 истанет первой в компании, где начнутся работы по обновлению оборудования, исчерпывающего свой ресурс мощностей. В 2013 году МВт в рамках программы ДПМ-1на Пермской ТЭЦ-9 был введен в эксплуатацию новый энергоблок 165.

Инвестиции в развитие станции составят порядка 9 млрд рублей. В рамках модернизации к 2022 году будут полностью обновлены два энергоблока ТЭЦ-9. Компания заменит турбогенераторы и паровой котлоагрегат, также будут установлены два новых блочных трансформатора. В результате установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива, увеличить производство тепловой и электрической энергии.

Модернизация Пермской ТЭЦ-9 является частью обязательств «Т Плюс» по регуляторному соглашению с администрацией Пермского края, заключенного в декабре 2020 года.