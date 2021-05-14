В Мотовилихинском районе Перми изменятся маршруты четырех автобусов

В Перми изменится движение автобусов. Фото: Василий Вахрин

В Перми продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Уральской. С 15 по 29 мая на улице Уральской будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении путей с улицами Ивановской и Хрустальной. В связи с этим изменится маршрут автобусов №26, №36, №69 и №70.

Маршрут №26 «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – микрорайон Крольчатник» в прямом направлении от улицы Славянова будет следовать по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Хрустальной, КИМ – и далее по маршруту.

Обратно от улицы КИМ пойдет по улицам Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, 1905 года – и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в любом незапрещённом правилами дорожного движения месте по маршруту следования, а также на временных остановочных пунктах: «улица Ивановская, 17а» (по улице Анри Барбюса) в прямом направлении, «улица Анри Барбюса, 27» в обратном направлении.

Автобус №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» (укороченные рейсы «площадь Дружбы – улица Грачёва») в направлении улицы Ивановской будет идти по улицам Уральской, Грачева, Анри Барбюса, Ивановской, КИМ, Индустриализации, Лебедева, Работницы, Уральской – далее по маршруту.

№69 «микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой)» от улицы КИМ будет идти по улицам Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, 1905 года, Смирнова, Славянова, Лифанова – и далее по маршруту следования.

№70 «улица Грачева – микрорайон Ива (кольцевой)» от улицы Славянова будет следовать по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Хрустальной, КИМ – и далее по маршруту следования.