В акции «Весна — тают пени!» приняло участие уже больше 1 тыс. жителей Пермского края

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Более 1 тыс. жителей Пермского края приняли участие в акции «Весна — тают пени!». Они получили возможность списать штрафы, накопившиеся из-за долгов за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Для участия необходимо выполнить два обязательных условия: заполнить анкету на сайте акции или офисе расчетно-кассового центра, а также оплатить квитанции за апрель и май до 30 июня. Узнать сумму задолженности можно в квитанции за услуги отопления и ГВС. Квитанции за апрель уже доставлены клиентам «Т Плюс», «ПСК» и «БСК».

Оплату можно провести любым удобным способом. В офисах расчетно-кассовых центров (РКЦ) «Пермэнергосбыт», «Инкомус» и «КРЦ-Прикамье» или в режиме онлайн: на сайтах РКЦ или вашем интернет-банке. Подробнее о способах дистанционной оплаты можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы рекомендуем провести своевременную оплату квитанций в случае, если у вас нет задолженности за отопление и ГВС. Добросовестным плательщикам это позволит принять участие в нашей акции «Я плачу за тепло!» и выиграть подарки. Должники после погашения долга смогут не беспокоиться о неприятных последствиях для своего имущества и сэкономят на оплате пеней», — напоминает Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».