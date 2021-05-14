«Телефон недоступен, его нигде нет». В Перми пропал 46-летний мужчина

В Перми разыскивают Александра Кудинова.

В Перми мама и сестра 46-летнего Александра Кудинова очень переживают за него. С 8 мая мужчина не выходит на связь. Его телефон выключен, и никто не знает где он.

- С Сашей последний раз мы разговаривали 7 мая, - рассказывает сестра Марина. – У него было хорошее настроение, все было нормально. На следующий день его телефон оказался выключен и больше не включался.

По словам сестры, Александр раньше никогда не пропадал, он не курит и практически не пьет. После майских праздников мужчина должен был выйти на работу, он промышленный альпинист, но и там не появился.

- Он живет на улице Чистопольской, 10, снимает квартиру, - говорит Марина. – Хозяйка все проверила, говорит ничего не пропало, соседи его последний раз видели 8 мая.

Родственники уже обратились с заявлением в полицию. Если вы видели Александра Кудинова, или у вас есть информация о нем, позвоните по телефону: +79194917061 Марина, или 102.