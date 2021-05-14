В Пермском крае осудили водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Женщина погибла на месте ДТП. Фото: кадр видео chp_dtp_perm.

В Чусовом вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода. Напомним, ДТП произошло 1 января. Поздно ночью на перекрестке улиц Заозерная и Юности водитель легкового автомобиля сбил 47-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был такой силы, что женщину отбросило на несколько десятков метров. Она погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля скрылся.

По «горячим следам» полицейские разыскали машину и водителя. Автомобилем Haima управлял 36-летний водитель.

- Водитель от освидетельствования отказался, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - На него составили три административных протокола. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Чусовской городской суд приговорен мужчину к 5 годам 6 месяцам с отбыванием в колонии общего режима. Он должен будет выплатить в пользу дочери погибшей женщины 1 млн рублей.