В Перми водитель из Эстонии на фуре устроил ДТП

Фура врезалась в дерево в Перми.

В Перми 13 мая произошло ДТП на улице Цимлянская, 1 (микрорайон Левшино). Большегруз «Вольво» на полном ходу съехал с дороги и врезался в дерево. Оно упало на кабину. За рулем был 54-летний водитель из Эстонии, его зажало в кабине.

Очевидцы тут же вызвали скорую медицинскую помощь и спасателей. Они рассказывают, что если бы не дерево, то удар пришелся вы в многоквартирный дом. В группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте появились фото последствий аварии. В комментариях Александр Панихин написал: «Вчера у нас на базе стоял, потерял сознание, вызвали ему скорую, от госпитализации отказался, вот результат».

Возможно, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя из Прибалтики. Спасатели приехали на вызов и деблокировали водителя из поврежденной кабины. Он был в сознании, но получил травмы. «Скорая» отвезла мужчину в больницу.