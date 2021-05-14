«Что за ужасы творятся в городе?» В Пермском крае прохожий нашел кладбище собак

Фото: @hp_chus59

В четверг, 13 мая, во время утренней прогулки житель Чусового наткнулся на настоящее кладбище собак. Фото с произошедшим очевидец выложил в телеграм-канале ЧУСОВОЙ [ЧП] ЛЫСЬВА.

- Сегодня утром гулял с собакой на поляне рядом с очистными (за Ерзовкой). На обочине валяются трупы собак, их несколько. Видно, что уже разлагаются. Вонь стоит ужасная! Откуда там такое количество трупов собак? Отравили? Расстреляли? Что за ужасы творятся в городе? - написал местный житель.

В пресс-службе администрации Чусового рассказали, что сообщений о ужасной находке им не поступало. После обращения корреспондента «КП» в администрации сообщили, что проведут проверку.

- Направили информацию о произошедшем ответственному за общественную безопасность. . Проверку будет проводить Управление муниципального контроля, - сообщили в пресс-службе администрации Чусового.

UPD: «Территория очищена, проводится проверка», - администрация Чусового.