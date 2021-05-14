В Перми во дворе дома змея укусила женщину

В Перми уж укусил женщину во дворе дома.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Перми 13 мая во дворе дома по улице Макаренко, 16 а уж укусил женщину. Председатель ТСЖ дома сообщил, что уж во дворе был замечен не один, их было не меньше четырех.
Он позвонил спасателям и рассказал о случившемся. Бригада приехала по вызову, но никаких змей во дворе дома не обнаружила. Укушенная женщина за медпомощью не обращалась. Председатель предполагает, что змей кто-то выпустил.
Как уберечься от змей
Для минимизации последствий от встречи с пресмыкающимся, нужно придерживаться простых правил:
1. Ходить в лес в закрытой обуви и одежде;
2. Надевать высокие сапоги или ботинки;
3. При виде змеи уходить от нее в противоположную сторону;
4. При ходьбе палкой шевелить траву, от звука змея уползает;
5. Услышав шипение, отойти в сторону;
6. Всегда брать с собой противоаллергический препарат.
Если вдруг вас укусила змея
1. Не высасывать яд. Он имеет фермент, который мгновенно уводит его от места укуса в кровь, поэтому отсасывание яда может усугубить состояние;
2. Нельзя накладывать жгут на конечность, куда укусила змея. Это приведет к ускорению отмирания тканей;
3. Место укуса следует забинтовать и как можно быстрее добраться до скорой помощи;
4. После укуса надо пить много воды и принимать мочегонные средства для быстрого вывода яда через почки;
5. Нельзя принимать алкогольные напитки.
Отметим, что яд гадюки не достаточно силен, чтобы убить взрослого человека, поэтому после укуса надо сохранять спокойствие и как можно быстрее обратиться за помощью.
После укуса у человека может наблюдаться тошнота, диарея, рвота, головные боли, озноб, повышение температуры, потеря и спутанность сознания, слабость, отек в месте укуса, может кровоточить слизистая оболочка.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить 112.