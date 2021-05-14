В Перми во дворе дома змея укусила женщину

В Перми уж укусил женщину во дворе дома. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Перми 13 мая во дворе дома по улице Макаренко, 16 а уж укусил женщину. Председатель ТСЖ дома сообщил, что уж во дворе был замечен не один, их было не меньше четырех.

Он позвонил спасателям и рассказал о случившемся. Бригада приехала по вызову, но никаких змей во дворе дома не обнаружила. Укушенная женщина за медпомощью не обращалась. Председатель предполагает, что змей кто-то выпустил.

Как уберечься от змей

Для минимизации последствий от встречи с пресмыкающимся, нужно придерживаться простых правил:

1. Ходить в лес в закрытой обуви и одежде;

2. Надевать высокие сапоги или ботинки;

3. При виде змеи уходить от нее в противоположную сторону;

4. При ходьбе палкой шевелить траву, от звука змея уползает;

5. Услышав шипение, отойти в сторону;

6. Всегда брать с собой противоаллергический препарат.

Если вдруг вас укусила змея

1. Не высасывать яд. Он имеет фермент, который мгновенно уводит его от места укуса в кровь, поэтому отсасывание яда может усугубить состояние;

2. Нельзя накладывать жгут на конечность, куда укусила змея. Это приведет к ускорению отмирания тканей;

3. Место укуса следует забинтовать и как можно быстрее добраться до скорой помощи;

4. После укуса надо пить много воды и принимать мочегонные средства для быстрого вывода яда через почки;

5. Нельзя принимать алкогольные напитки.

Отметим, что яд гадюки не достаточно силен, чтобы убить взрослого человека, поэтому после укуса надо сохранять спокойствие и как можно быстрее обратиться за помощью.

После укуса у человека может наблюдаться тошнота, диарея, рвота, головные боли, озноб, повышение температуры, потеря и спутанность сознания, слабость, отек в месте укуса, может кровоточить слизистая оболочка.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить 112.