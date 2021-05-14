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Происшествия14 мая 2021 8:22

В Перми потерялся 7-летний мальчик

Ребенка упустила из виду бабушка на прогулке
Анна Маркова
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Спасатели выехали на поиски ребенка и нашли его.

Спасатели выехали на поиски ребенка и нашли его.

Фото: Юлия Лоза

В Перми 12 мая потерялся 7-летний мальчик. Ребенок гулял с бабушкой, катался на самокате в Кировском районе, в районе улиц Калинина, Ушакова и Каховской. Мальчик уехал вперед, и бабушка потеряла его из виду. Попытка найти его самостоятельно не увенчалась успехом, она позвонила маме ребенка. Женщина позвонила в экстренные службы с просьбой помочь найти сына.

В Кировский район выехали спасатели. Они организовали поиски, мальчика нашли, с ним было все в порядке. Его передали родителям.

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