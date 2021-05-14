В Перми потерялся 7-летний мальчик

Спасатели выехали на поиски ребенка и нашли его. Фото: Юлия Лоза

В Перми 12 мая потерялся 7-летний мальчик. Ребенок гулял с бабушкой, катался на самокате в Кировском районе, в районе улиц Калинина, Ушакова и Каховской. Мальчик уехал вперед, и бабушка потеряла его из виду. Попытка найти его самостоятельно не увенчалась успехом, она позвонила маме ребенка. Женщина позвонила в экстренные службы с просьбой помочь найти сына.

В Кировский район выехали спасатели. Они организовали поиски, мальчика нашли, с ним было все в порядке. Его передали родителям.