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Происшествия14 мая 2021 6:37

«Ранен мотоциклист». В Перми произошло массовое ДТП

Авария случилась в Орджоникидзевском районе
Анна Маркова
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В ДТП пострадал мотоциклист.

В ДТП пострадал мотоциклист.

Фото: Василий Вахрин

В Перми 12 мая в 18.08 по улице Вильямса, со стороны улицы Писарева, в ехал автомобиль «ВАЗ 2114», за рулем был 41-летний мужчина. В районе дома №41 при повороте налево он не уступил дорогу врезался с двигающимися во встречном направлении мотоциклом «Ямаха», который от удара отбросило на автомобиль «Ниссан Террано».

- В результате ДТП пострадал 26-летний мотоциклист, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, - сообщает ГИБДД по городу Перми. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ДТП