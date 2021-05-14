«Ранен мотоциклист». В Перми произошло массовое ДТП

В ДТП пострадал мотоциклист. Фото: Василий Вахрин

В Перми 12 мая в 18.08 по улице Вильямса, со стороны улицы Писарева, в ехал автомобиль «ВАЗ 2114», за рулем был 41-летний мужчина. В районе дома №41 при повороте налево он не уступил дорогу врезался с двигающимися во встречном направлении мотоциклом «Ямаха», который от удара отбросило на автомобиль «Ниссан Террано».

- В результате ДТП пострадал 26-летний мотоциклист, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, - сообщает ГИБДД по городу Перми. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.