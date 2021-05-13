Новые заболевшие выявлены в 24 муниципалитетах Пермского края

Всего в Пермском крае с начала пандемии было выявлено 55 723 случая COVID-19. Фото: архив "КП"

13 мая 2021 года стало известно, что новые случаи коронавируса за минувшие сутки были зафиксированы в 24 территориях Пермского края.

- Инфекция диагностирована у 34 пациентов в краевой столице, - сообщили в краевом оперштабе. – У 10 человек в Пермском муниципальном районе, у восьми – в Чайковском. По четыре случая выявлено в Чусовском, Лысьвенском и Октябрьском городских округах, по три – в Березниках, Добрянском и Краснокамском. По два заболевших в Кизеле, Большесосновском муниципальном районе, Куединском и Карагайском муниципальных и Кунгурском, Нытвенском, Соликамском и Осинском городских округах.

Еще в семи территориях выявлено по одному случаю коронавируса – в Кунгуре, ЗАТО Звездный, Чернушинском и Александровском городских и Бардымском, Юсьвинском, Гайнском муниципальных округах.

Всего в Пермском крае с начала пандемии было выявлено 55 723 случая COVID-19.