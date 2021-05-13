Директора школы в Пермском крае оштрафовали за разглашение сведений о ребенке

Действия учителя расцениваются законом, как разглашение конфиденциальной информации. Фото: архив "КП"

Не зная, как еще повлиять на неуспевающего ученика, директор школы в Соликамске написала письмо маме подростка на место работы. А в нем – просьбу – освободить женщину от работы, чтобы та сидела дома и следила за учебой своего лодыря.

- Данный факт в соответствии с действующим законодательством расценивается как разглашение конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - По итогам прокурорской проверки в отношении директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом».

Мировой судья признал должностное лицо виновной, ей назначен штраф в размере 4, 5 тыс. рублей.