В Перми будут судить бывшего замначальника службы пожаротушения

Соучастники обвиняемого уже осуждены. Фото: архив "КП"

В Перми готово уйти в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю». Он обвиняется по статье «Пособничество в мошенничестве».

- Являясь начальником дежурной смены службы пожаротушения, с марта 2013 года по декабрь 2017 года, используя свое служебное положение, он оказывал содействие трем соучастникам, совершившим хищение бюджетных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - В частности, он фиктивно устроил в пожарную часть гражданина, который в действительности трудовую деятельность не осуществлял. Таким образом, злоумышленникам удалось похитить более 790 тыс. рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Соучастники обвиняемого уже осуждены, приговоры в отношении них вступили в законную силу.