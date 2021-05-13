Заявления на детский отдых пермяки могут подать через МФЦ

Господдержку смогут получить не менее 23 тысяч ребят. Фото: Евгения ГУСЕВА

У пермяков впервые появилась возможность - подать заявление на господдержку на отдых и оздоровление детей в отделениях МФЦ. Сделать это можно по всем трем действующим видам - сертификаты, компенсация и путевки.

- В этом году сертификаты начали выдавать раньше - с 5 апреля, сегодня выдано больше половины. Также продолжается прием заявлений и на другие виды господдержки, - отмечает заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова. - На сегодняшний день мы получили заявления от родителей 18 тысяч детей, из них 9 тысяч - на предоставление сертификата. В целом господдержку смогут получить не менее 23 тысяч ребят. Прием заявлений будет продолжаться до октября.

В этом году летняя оздоровительная кампания в Пермском крае начнется с 23 мая. Готовятся к открытию 1 220 детских лагерей. Они будут работать с учетом соблюдения всех санитарных требований и противоэпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором.

Получить ответы на вопросы о летнем отдыхе детей можно по телефону горячей линии 8-902-47-222-14 ежедневно в будни с 09.00 до 21.00.