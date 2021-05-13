Торговый дом ПЗСП дарит пермякам проекты коттеджей

Фото: ПЗСП

Напомним, ООО «Торговый дом ПЗСП» реализует продукцию АО «ПЗСП», одного из крупнейших производителей газобетона в Пермском крае. Помимо изделий из газобетона, в Торговом доме ПЗСП можно приобрести материалы из железобетона, окна и изделия из стекла, известь, щебень, бетонные и сухие смеси, утеплитель различных марок, кирпич. Таким образом, у клиентов есть возможность приобрести в одном месте широкий ассортимент материалов, необходимых для строительства собственного дома.

В настоящее время в копилке Торгового дома ПЗСП более 35 детально проработанных проектов коттеджей из газобетона площадью от 50 до 320 кв.м. Все проекты разработаны исходя из особенностей климата Пермского края – что влияет на толщину стен, утепление подвала и прочие характеристики будущего жилого дома. Немаловажно, что все строительные материалы, предусмотренные проектами: газобетонные блоки, плиты, перемычки, окна и двери - можно приобрести в Торговом доме ПЗСП.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно, не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте. Подробнее об акции и ценах на строительные материалы можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте.