В Перми проверят работу кондиционеров в автобусах и трамваях

А вот вот форточки в автобусах при работающих кондиционерах лучше закрывать. Фото: администрация г.Перми.

В столицу Прикамья пришла по-настоящему жаркая погода. В связи с этим в городе решили проверить, насколько правильно работают климатические системы в общественном транспорте.

По поручению главы Перми Алексея Дёмкина такими проверками займется контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс». Контролеры уже выходят на линию и беседуют с водителями.

Как известно, новые пятилетние контракты предполагают, что с 1 июня 2021 года все транспортные средства должны быть оборудованы кондиционерами. Такие контракты уже заключены на 25 автобусных маршрутах. В новых трамваях «Лев» и «Львёнок» также установлены кондиционеры.

- С наступлением жаркой погоды горожане жалуются на духоту в общественном транспорте – кондиционеры в некоторых автобусах или не включены, или не работают, - сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте. - По моему поручению специалисты контрольно-ревизорской службы «Гортранса» начали проверку работоспособности климатического оборудования. Его должны включать при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов. До конца недели планируется проверить все маршруты, которые должны быть оборудованы кондиционерами.