Глава Перми отреагировал на жалобы жителей о духоте в автобусах

В автобусах Перми установилась духота и не работают кондиционеры. Фото: архив "КП"

«Духота адская, в салоне нового автобуса как в бане. Все окна и люки закрыты. Кондуктор на вопрос, почему не работает кондиционер, ответила, что она не водитель и не отвечает за это. Что это – экономия топлива или умышленное причинение вреда здоровью граждан?».

Такое сообщение публикует глава Перми Алексей Дёмкин в своем Инстаграм. Под постом уже несколько комментариев с номерами автобусов, где жители города почувствовали на себе отсутствие работающих кондиционеров.

«Ответ был у водителя на мой подобный вопрос следующий: «Мне топлива не хватит до конца рейса», - пишут горожане.

- По моему поручению контрольно-ревизорская служба «Гортранса» начала проверку работоспособности оборудования - сообщил мэр Перми. - Кондиционеры в салоне должны быть включены при температуре воздуха на улице выше +20 градусов. До конца недели пройдет проверка всех маршрутов, которые по контракту должны быть оборудованы кондиционерами. Пишите номера маршрутов, к которым есть замечания, «Гортранс» возьмет в работу.