Пермским пенсионерам сделали постоянную скидку на связь

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Оператор МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России. Любой тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20 процентов. Условия позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

Как рассказали в пресс-службе компании, сегодня около 60 процентов абонентов пенсионного возраста – владельцы смартфонов и активно пользуются интернетом. Самые популярные ресурсы – WhatsApp, Одноклассники и YouTube.

- Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20 процентов любой тариф из линейки #БезПереплат с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе, - прокомментировал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займет не более 15 минут.