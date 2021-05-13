В музее современного искусства в Перми произошел пожар

В Перми 13 мая около часа дня произошел пожар в Музее современного искусства PERMM. Фото: Василий Вахрин

В Перми 13 мая около часа дня произошел пожар в Музее современного искусства PERMM, на бульваре Гагарина. Об этом сообщает МЧС по Пермскому краю. Когда пожарные приехали на место у здания горела крыша.

- Площадь пожара составляет 0,5 квадратных метров, - сообщает МЧС по Пермскому краю. - Самостоятельно эвакуировались 11 человек, внутри помещений здания пожара не было. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.